Прокуратура оценит бездействие коммунальщиков

В доме в центре Орла перебои с водой с 24 декабря, а на днях она вовсе исчезла.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации водоснабжения указанного дома и содержания сетей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Реакция последовала после публикации видеообращения жителей трех подъездов дома №4 по улице Тургенева. По их словам, после новогодних каникул управляющая компания все же нашла проблему, но устранить ее не торопились. Орловцы устали жить без воды в центре областной столицы. Они попросили мэра Орла Юрия Парахина, губернатора Андрея Клычкова, хоть «кого-нибудь» вернуть блага цивилизации. Если это невозможно в доме-памятнике – признать его аварийным и расселить.

ИА «Орелград»