Более 2 миллионов рублей взыскали по суду орловские потребители

Поводом для подачи исков становились невыполненные условия договоров.

В Орловской области в 2022 году региональным Управлением Роспотребнадзора проводилась довольно активная работа по судебной защите прав потребителей. Как пояснили в ведомстве, подавались исковые заявления в защиту неопределенного круга потребителей, а также иски в защиту конкретных потребителей. В целом за минувший год по обращениям граждан в суды было подано 28 исков. По результатам их рассмотрения судами в пользу потребителей было присуждено более 2,04 миллиона рублей. Речь идет как о взыскании сумм, уплаченных по невыполненным договорам, так и о пенях, штрафах и компенсации морального вреда.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в 2022 году в сфере защиты прав потребителей вопросы приобретения товаров ненадлежащего качества составили 49,5 процента всех обращений. Всего в ведомство поступило 951 обращение в данной сфере, для сравнения — в 2021 году их было 811. По всем поступившим сигналам граждан ответы были подготовлены в установленные законом сроки, заверили в ведомстве. По результатам рассмотрения обращений гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям было дано 3517 разъяснений. Также сотрудники ведомства помогли обратившимся в составлении 250 претензий о приобретении товаров ненадлежащего качества.

«В 2022 году на основании поступивших обращений граждан проведено 47 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых было составлено 46 административных материалов и выдано 489 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — По телефонам «горячих линий» за 2022 год поступило более 8500 звонков от граждан по различным вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и предоставлении государственных (муниципальных) услуг. 1962 гражданина были приняты в Консультационных центрах по защите прав потребителей работающих на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и его филиалах».

ИА «Орелград»