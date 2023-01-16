Жители Орловской области могут пожаловаться на состояние укрытий

16.1.2023 | 10:47 ЖКХ, Новости

В соцсетях горожане начали делиться фотографиями помещений, не все радужно.

На интерактивной карте укрытий, которая появилась на сайте «Обращаем внимание», указано много объектов. Как объясняли власти, они нанесены по отчетам управляющих компаний, которые готовили подвалы и загубленные помещения. Однако в реальности в некоторых домах  в «укрытиях» строительный мусор, бытовой хлам, текут трубы и так далее. Яркий пример – подвал по улице Почтовой в Орле. Видео оттуда стало поводом для проведения служебной проверки по факту предоставления УК недостоверной информации.

«Жители региона могут направить жалобу о плохом состоянии подвала в управление жилинспекции по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 159,  ugzi@adm.orel.ru  или по телефону 54-02-17», — указано на сайта правительства Орловской области.

ИА «Орелград»

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