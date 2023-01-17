Под надзором прокуратуры в Орле проводят ремонт теплотрассы

17.1.2023 | 16:16 ЖКХ, Новости

Порыв произошел в районе дома №4 по переулку Молодогвардейскому.

Фото Департамента ТЭК, ЖКХ и энергосбережения

Жители обратились с жалобами на низкую температуру в квартирах. По мнению надзорного органа, своевременные и оперативные меры к устранению аварии ответственными службами не принимались.

«По указанному факту прокуратурой района генеральному директору АО «Орелгортеплоэнерго» и директору ООО УК «ЖЭУ № 23» внесены представления об устранении нарушений законодательства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Восстановление прав граждан находится на контроле, уточнили в ведомстве. В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры района ведутся ремонтные работы.

Напомним, 22 декабря произошла аварийная ситуация на тепловых сетях, обеспечивающих теплоснабжение  908 квартала города Орла. Несколько дней 18 многоэтажек оставались без тепла. Постоянные проблемы в 909 квартале города Орла. В поселке Зареченском только при содействии прокуратуры потеплели батареи в доме №24 по улице Центральной.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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