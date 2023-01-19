В Орле отключили котельную, обслуживающую дома, детсад и школу

Без тепла часть зданий по Комсомольской, Кромской, Планерной, Авиационной улицам.

Отключение горячей воды и топления произошло из-за появления течи в районе дома №310/1 по Комсомольской. Над устранением последствий аварии работает бригада АО «Орелгортеплоэнерго». Котельная на улице Авиационной у дома №1 полностью отключена до 24:00, проинформировали в пресс-службе администрации Орла.

Учреждения образования продолжают работать в особых условиях. Малышей из детских садов №10 и №61 должны забрать родители до 17 часов. Температура в помещениях в пределах нормы.

«В школе №6 горячей воды нет, холодную воду нагревают на электроплитах. Процесс питания не нарушен», — указано в релизе горадминистрации.

Напомним, 22 декабря произошла аварийная ситуация на тепловых сетях, обеспечивающих теплоснабжение 908 квартала города Орла. Несколько дней 18 многоэтажек оставались без тепла. Недавно порыв произошел в районе дома №4 по переулку Молодогвардейскому. Ремонт проводится под контролем прокуратуры.

ИА «Орелград»