«Земля Вятичей» прошла экспертизу и готова обрести подрядчика

Главе Кромского района Орловской области рекомендовали приступить к конкурсным процедурам.

Совещание по вопросу утверждения проектно-сметной документации на объект благоустройства «Укромный парк «Земля Вятичей» прошло 19 января, сообщает сайт правительства региона. Проектно-сметная документация разработана и прошла госэкспертизу. На бумаги потратили 2,5 млн рублей. Еще 73 млн уйдет на реализацию.

Ранее «Орелград» писал, что проектировщиком «Земли вятичей» стало ООО «Стройпроект 57». Запланирован ландшафтный парк с этно-мотивами. Предполагается разбить его на три идейные зоны, каждая из которых выполняет индивидуальную функцию. Однако есть объединяющая задача — это знакомство с историей древнего города Кромы.

Напомним, в 2022 году проекты пяти муниципальных образований региона стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, поселки городского типа Колпна и Кромы.

ИА «Орелград»