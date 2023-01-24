Орловская область нарастила продажу отрубей

Экспорт отрубей из региона вырос более чем на пять процентов.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в январе текущего года из Орловской области в Республику Беларусь под контролем сотрудников указанного ведомства в целом было экспортировано 100 тонн пшеничных отрубей. Показатель вырос на 5,3 процента по сравнению с январем 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что перед отгрузкой товара были проведены фитосанитарные экспертизы.

«Карантинные вредные организмы не выявлены, отгруженная подкарантинная продукция соответствовала установленным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Ведомством оформлены фитосанитарные сертификаты».

Плюсует регион и по другим показателям. Так, в текущем году совокупный экспорт пшеницы и кукурузы с территорий Орловской и Курской областей вырос в 3,7 раза. Только в январе сотрудниками Россельхознадзора было проконтролировано 14,8 тысячи тонн указанных культур. Из них 3,7 тысячи тонн – это доля непосредственно Орловской области. Добавим, что пшеница и кукуруза была отгружена на экспорт в Латвию.

«По результатам предотгрузочного контроля вся продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта, — отметили и в этом случае в ТУ Россельхознадзора. — Карантинные вредные организмы в зерне не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ. Фитосанитарные сертификаты оформлены в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений».

ИА «Орелград»