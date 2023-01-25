СМИ сообщили о жалобах на рыбное производство, где произошел пожар

25.1.2023 | 10:57 Новости, Происшествия

Жители соседних домов сетовали на неприятный запах, мусор и другие проблемы.

Санитарно-защитная зона от подобного предприятия должна быть как минимум 50 метров, однако жилые дома оказались в нескольких метрах, отмечает «Орловское информбюро».

«Компетентным органам предстоит установить не только причину возгорания, но и проверить законность работы рыбного цеха», — отмечает СМИ.

Огонь вспыхнул 24 января на втором этаже здания. Сообщение о ЧП поступило около 5:40. К моменту прибытия пожарных уже частично обрушилась кровля. Сотрудники МЧС не могли приступить к тушению, пока здание не обесточили. Следующей проблемой стало наличие в одном из помещений газовых баллонов.

Судя по данным поисковиков, в деревне Образцово на улице Союзной базируется ООО «Рыбное место». Главный вид деятельности общества – переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

ИА «Орелград»

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