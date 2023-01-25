Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие в Орле диализного центра

Об оспаривании решений региональных инстанций сообщает активистка Клавдия Ставцева.

Она приводит ссылку на внепроцессуальные обращения и публикует документ от 19 января 2023 года. С защитой интересов пациентов, которые получали услуги в центре «Фрезениус» на улице Красноармейской в Орле, выступил сенатор Владимир Круглый. По его мнению, необоснованно отказано в повторной экспертизе проведенной под учреждение перепланировки на предмет угрозы жизни и имуществу собственников МКД. Также Владимир Круглы отмечает, что доводы о невозможности функционирования гемодиализного центра в пристройке к жилому дому из-за ВИЧ-положительного пациента спорны. Учреждение оказывает помощь по профилю «нефрология», а не «инфекционные болезни».

Напомним, центр «Фрезениус Нефрокеа» должен прекратить свою работу по решению суда. Якобы проведенная перепланировка угрожает всему зданию. Пациенты же отмечают иную подоплеку. По их ощущениям, борьба связана с личной неприязнью части жильцов. Они не хотят видеть «калек» у своей элитки. Пациенты записали видеообращение, адресованное президенту и иным высокопоставленным лицам, защищая центр. По их словам, специалисты вернули им иное качество жизни, чего не могли обеспечить в других учреждениях.

Параллельно с судом ситуацию изучают региональные прокуратура и следственный комитет.

ИА «Орелград»