Клычков еще раз напомнил, когда в Орел прилетят самолеты

27.1.2023 | 12:22 Новости, Строительство

Губернатор Орловской области затронул тему в интервью «Новому Радио Орел».

«Аэропорт — показательный момент с точки зрения статуса региона, его инвестиционной привлекательности, однако он не должен причинять неудобств жителям, что полностью отражено в концепции, решении пойти по пути чартерного сообщения», — заявил Андрей Клычков.

Он напомнил, что в 2022 году был заключен контракт. Подрядчик, по ловам главы региона, трудится в графике. Все подготовительные работы и само строительство должны быть завершены в конце 2023 года. Первые самолеты вместимостью до 90 посадочных мест Орел примет в 2024 году. Планируется  6 — 8 рейсов в неделю. Для работы объекта будет выбран оператор.

Напомним, в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и единственным участником электронного конкурса НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный». Цена объекта – 1,01 млрд рублей. 5 декабря 2022 года подрядчик получил в качестве аванса 404 млн рублей.

ИА «Орелград»

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