На Красный мост выделили дополнительный аванс в 395 млн рублей

Средства поступят подрядчику в ближайшее время, сообщили на сессии горсовета Орла 27 января.

«Орловские новости» уточняют, что изначально вопрос о проблемах с финансированием работ был задан представителю ООО «Уваровская механизированная колонна №22», однако ответ взял на себя заместитель мэра Вадим Ничипоров.

«Как заверил чиновник, лимиты на этот год уже выделены для подрядчика, а также буквально сегодня перечислены допаванс в 395 млн рублей», — пишут «ОН».

Директор ООО «Уваровская механизированная колонна №22» Николай Кутлунин не выразил сомнений, что объект будет сдан в срок.

«Очертания законченного объекта будут появляться к июлю 2023 года», — цитирует Кутлунина СМИ.

Ранее на заседании профильного комитета горсовета Орла депутат Игорь Коновалов сообщал, что подрядчик был вынужден самостоятельно оплатить часть балок из-за неспешного финансирования работ чиновниками. «Работу в долг» подтвердил и заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

Напомним, предыдущий подрядчик обанкротился. Генеральный директор ООО «Ремспецмост» был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и увод около 76 млн рублей на не строительные цели. Красный мост закрыли на реконструкцию в феврале 2021 года.

ИА «Орелград»