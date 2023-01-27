Расширен список льготников на дачные маршруты Орла

27.1.2023 | 13:41 ЖКХ, Новости, СВО

Проездной за 310 рублей смогут купить родственники участников СВО.

Фото пресс-службы Администрации Орла

 

Решение о предоставлении льготы было принято на сессии горсовета Орла 27 января. Проездной будет действовать на сезонных маршрутах к озеру «Светлая Жизнь», к дачам «Гать», к «Карачевским дачам». В первых двух случаях  автобусы отправляются с улицы 1-я Посадская, в третьем варианте — из Северного района от магазина «Звездный».

Сезонный проездной могут купить члены семей мобилизованных, контрактников, росгвардейцев и полицейских, участвующих в СВО. К числу льготников относятся их супруги, родители, дети, дети супругов, несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры, пояснили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград» 

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