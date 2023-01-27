ТТП выделили средства на лизинговые платежи

27.1.2023 | 12:43 Новости, Экономика

Поправки в бюджет приняли на сессии горсовета Орла 27 января.

Всего МУП «ТТП» получит 50 млн рублей за счет перераспределения зарезервированных ассигнований на погашение кредиторской задолженности между главными распорядителями казны, сообщили в пресс-службе горсовета.

В администрации Орла сразу объяснили, куда будет направлена помощь: 20,5 млн рублей – налоги и сборы, 15,1 млн рублей – снятие ограничений со счетов, 10,3 млн рублей – лизинговые платежи, 3,4 – долги за ЖКУ. Менее внушительные суммы направят на выход в рейсы новых 20 ЛиАЗов, хозяйственные нужны.

Напомним, Арбитражный суд Орловской области начал рассмотрение дела об изъятии у ТТП автобусов. 20 единиц техники намерено вернуть АО «Межрегиональная лизинговая компания».

ИА «Орелград»

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