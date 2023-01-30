В Кромах за неделю на одной улице в огне погибли два человека

30.1.2023 | 10:31 Новости, Происшествия

Очередной пожар произошел 28 января, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

В субботу сообщение о возгорании на улице Карла Маркса поступило на номер «101» примерно в 19:06.  На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым. В помещении сотрудники МЧС обнаружили тело 49-летнего мужчины. Оказалось, что горел в квартире матрац. Причину пожара устанавливают специалисты.

25 января горел жилой дом. В комнате площадью около 9 кв. м, которая была объята огнем, сотрудники МЧС обнаружили тело 78-летнего мужчины.

ИА «Орелград»

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