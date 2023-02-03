В Глазуновском районе прокуратура вернула воду пенсионерке

Пожилая орловчанка из-за аварии осталась на две недели без водоснабжения.

Обслуживающая организация не торопилась ремонтировать аварийный водовод, сообщают в прокуратуре Орловской области.

Проверка показала, что ремонтные работы необоснованно затягивались, в связи с чем перерыв в подаче воды превысил предельно допустимую продолжительность, комментируют в прокуратуре.

В защиту прав пенсионерки выступил прокурор Глазуновского района. Он внес в адрес руководителя обслуживающей организации МКП «Эконом-Сервис» представление. После вмешательства надзорного ведомства на водоводе оперативно ликвидировали коммунальную аварию.

Виновное в нарушении прав женщины лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении директора МКП «Эконом-Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в Управление жилинспекции Орловской области.

ИА «Орелград»