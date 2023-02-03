В Орловской области выросла выявляемость онкологии

15 случаев – это заболевания у детей.

В минувшем году впервые обнаружен 3171 случай онкологии. Если сравнивать с 2021 годом, это на 359 больше, уточнили в Департаменте здравоохранения региона. Медики отмечают, что чаще онкологию выявляют уже на 3 или 4 стадии, например, поражение легкого в 70% случаев, желудка – 50%.

«Все эти заболевания можно и нужно предотвращать и выявлять на ранних стадиях», — подчеркивают специалисты в публикации.

Проблемы с молочной железой могут распознать гинеколог или выявить маммография, с легкими – флюорография, с предстательной железой — анализ крови на ПСА, который входит в программу диспансеризации для мужчин.

Отметим, Орловская область в лидерах среди регионов России по онкологии. Для адекватного диспансерного наблюдения и проведения методической работы с работниками ФАПов, амбулаторий, специалистами участковых и центральных районных больниц, поликлиник планируется организация 16 межрайонных и районных онкологических кабинетов с прикреплением к ним населения близлежащих районов. Кроме того, на период по 2024 год включительно запланировано переоснащение оборудованием медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.

ИА «Орелград»