Под Орлом запретили возвращать собак на рынки и в больницы

В Ливнах власти определились с запретным для бродячих животных перечнем.

Власти города Ливны вслед за властями Орла утвердили перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев. Так, в запретный список попали: территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц); территории многоквартирных домов; территории учреждений социальной сферы, физкультурно-оздоровительных объектов (комплексов); территории объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожный вокзал, автостанция), кладбища и мемориальные зоны; площадки для проведения массовых мероприятий.

Также под запретом оказались территории образовательных и лечебных учреждений, учреждений культуры, розничных рынков, торговых центров, ярмарок и организаций общественного питания. Всего в ливенском списке оказалось восемь типов различных территорий. Столько же их было в перечне, который в январе утвердила администрация города Орла. Однако списки немного различаются. В Орле, например, возврат животных без владельцев запрещен на детские игровые и спортивные площадки, а вот железнодорожного вокзала и автостанции в списке областного центра нет.

Напомним, что с 2023 года в Орловской области полномочия по организации работы с бродячими животными возложены на органы местного самоуправления, хотя финансироваться такие работы будут за счет областного бюджета. Власти на местах постепенно формируют собственную нормативную базу. Как уже писал «Орелград», в Мценском районе приняли целевую муниципальную программу.

«В Мценском районе полномочием по организации мероприятий по отлову безнадзорных животных был наделен отдел сельского хозяйства и продовольствия, — пояснила начальник отдела Любовь Курина, чей комментарий был опубликован на сайте районной администрации. — Непосредственно сами мероприятия по отлову проводят специализированные организации. На территории Орловской области эту деятельность осуществляет ООО «Экосервис» — работники организации проводят отлов безнадзорных животных, их лечение, вакцинацию и стерилизацию, а также временно размещают в приюте для животных. После всех процедур безнадзорных животных, не проявляющих немотивированной агрессии, возвращают на прежние места обитания».

ИА «Орелград»