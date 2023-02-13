Суд продлил конкурсное управление муниципальной УК Орла

13.2.2023 | 14:38 Закон и порядок, Новости

Дело о банкротстве поступило в суд около  года назад.

Арбитражный суд Орловской области до 10 августа 2023 года продлил процедуру конкурсного управления в отношении муниципальной управляющей компании – МУП ЖРЭП (Заказчик), сообщает «Вечерний Орел».

Иск о несостоятельности подало другое муниципальное предприятие — МПП ВКХ «Орелводоканал». Требования составили немногим более 2 млн рублей. В июле 2022 года на собрании кредиторов уже выявили задолженность в размере 21,2 млн рублей. Суд продолжает рассматривать материалы о включении в реестр требований новых лиц. В настоящий момент их перечисление в картотеке арбитража занимает семь страниц. В числе кредиторов Газпром, УМИЗ Орла, Энергосбыт, Ингосстрах …

ИА «Орелград»

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