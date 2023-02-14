В Орле назвали основной возраст ВИЧ-инфицированных

Основными носителями заболевания являются граждане старше 30 лет.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило программу противодействия распространению на территории региона ВИЧ-инфекции. В этом же документе приводится анализ текущей ситуации. Согласно ему по состоянию на начало 2023 года в Орловской области проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения региона. Отмечается, что возрастная структура ВИЧ-инфицированных орловцев среди вновь выявленных случаев аналогична возрастной структуре в целом по Российской Федерации.

«Однако необходимо учитывать, что в абсолютном большинстве случаев момент инфицирования ВИЧ не совпадает с моментом выявления у человека ВИЧ-инфекции, между этими двумя временными точками могут быть как месяцы, так и годы, — говорится в документе. — Наибольший процент среди первичных случаев приходится на возрастные категории 30-39 и 40-49 лет».

Орловской области подавляющее большинство населения, живущего с ВИЧ, — это люди старше 30 лет, представители социально активного, трудоспособного населения, влияющего на демографическую и экономическую ситуацию в регионе. Увеличение продолжительности жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией является следствием доступной для каждого антиретровирусной терапии (АРВТ), отмечают специалисты.

Так, в 2022 году на диспансерном учете в Орловской области состояли 2140 ВИЧ-инфицированных граждан, или 91,8 процента от общего числа пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. В 2021 году таковых было 2067 человек (90,7 процента), в 2020 году – 2004 человека (90 процентов). По состоянию на 1 января 2022 года персонифицированная потребность в АРВТ была определена для 1874 человек, что составило 87,6 процента от числа пациентов, состоящих на диспансерном учете с болезнью, вызванной ВИЧ.

«В 2022 году сохранялась высокая доля пациентов, выявляемая на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции (46,8 процента), то есть поздняя диагностика, — следует из проведенного анализа. – В 2021 году данный показатель был ниже — 38,8 процента. Это указывает на недостаточную работу первичной сети, специалисты которой в полной мере не назначают обследования на ВИЧ-инфекцию».

Добавим, что по состоянию на 1 января 2022 года в Орловской области проживало 1,4 тысячи ВИЧ-инфицированных женщин (38,9 процентов так называемой когорты), из них подавляющее большинство — фертильного возраста. Число родов среди ВИЧ-инфицированных орловчанок на протяжении многих лет находится на стабильном уровне. В среднем ежегодно у них рождается от 30 до 42 здоровых детей. В 2022 году охват беременных женщин и детей перинатальной профилактикой составил 100 процентов.

ИА «Орелград»