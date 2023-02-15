В Орле предусмотрели более миллиарда аванса строителям школ

Крупные объекты планируют в Северном районе и деревне Жилина.

Открытые конкурсы размещены Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области на сайте «Госзакупки» 13 февраля. Заявки на школу в Жилина принимают до 2 марта, на улице Родзевича-Белевича в Орле – до 1 марта.

В обязанности подрядчика войдут разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. Оба учреждения рассчитаны на 1225 мест. Начальная цена каждого контракта — 1 182 113 498 рублей. Аванс – 50% предусмотрен для двух объектов.

Напомним, эти школы будут аналогичны учреждению, которое строят на улице Зеленина в Орле. Там цена работ уже превысила 1341 млн рублей. Однако стоит отметить и возбуждение уголовного дела о мошенничестве на 30 млн рублей.

ИА «Орелград»