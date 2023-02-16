В Орле обещают нарастить темпы расселения аварийных домов

Решение поставленной задачи предусматривает новая строительная стратегия.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил Стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года. Одной из ее задач заявлено обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. В настоящее время расселение аварийных домов ведется в рамках соответствующего регионального проекта. Согласно ему, за период 2019-2025 годов необходимо переселить 3,2 тысячи человек из 46 тысячи квадратных метров аварийного жилья. При этом власти признают существование таких проблем, как высокий темп прироста аварийного жилья, который превышает темп расселения, предусмотренный действующей программой.

Другим вызовом является высокая доля расходов бюджетных средств, направляемых на расселение аварийного жилья. Проблемой власти называют и «отсутствие особенностей проведения работ по капремонту многоквартирных домов с высокой степенью износа в целях сдерживания их перехода в аварийное состояние». Решать эти проблемы планируется за счет комплексного подхода к обновлению жилищного фонда, «предполагающего системные меры по развитию территорий населенных пунктов за счет новых источников финансирования». Планом предусмотрено наращивание темпов расселения аварийного жилья, расширение использования механизма комплексного развития территорий жилой застройки при расселении ветхого и аварийного жилья. Предусматривает стратегия и совершенствование правил предоставления жилья расселенным орловцам, а также выплаты денежного возмещения при расселении из аварийных домов. Кстати, документом предусмотрено и создание постоянно действующего механизма финансирования расселения аварийного жилищного фонда за счет средств инвесторов по проектам комплексного развития территорий.

Согласно приведенной статистике по итогам реализации региональных адресных программ в Орловской области в 2008-2017 годах был полностью ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года. За указанный период было расселено 235 аварийных домов, а общая площадь расселенных жилых помещений превысила 60 тысяч квадратных метров. Всего за период с 2008 по 2021 годы по программам переселения в регионе было расселено более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Стоит отметить, что в действующую программу переселения не вошли 115 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

«Основными факторами старения жилищного фонда являются естественный износ конструктивных элементов многоквартирных домов, несвоевременное проведение их капитального ремонта, — говорится в правительственном постановлении. — Региональные программы расселения аварийного жилищного фонда при их надлежащем финансировании позволят предотвратить старение жилищного фонда, обеспечат расселение аварийного жилищного фонда и сокращение накопленного аварийного жилищного фонда».

ИА «Орелград»