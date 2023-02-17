Орловцы отсудили у продавцов почти 4 миллиона рублей

Отстаивать свои права в судах им помогали специалисты госведомства.

В 2022 году в Орловской области Управлением Роспотребнадзора в суды было подано 38 исковых заявлений в защиту прав потребителей. Также ведомством было дано 17 заключений по подобным судебным делам. В результате решениями судов требования потребителей были удовлетворены, в их пользу было присуждено денежных средств на общую сумму 3,89 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда в размере 305,5 тысячи рублей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

«Кроме того, судом удовлетворены требования Управления о ликвидации индивидуального предпринимателя за неоднократные грубые нарушения прав потребителей, выразившиеся в нарушении обязательных требований законодательства в сфере оборота табачной продукции, — добавили в ведомстве. — В рамках полномочий потребителям были даны разъяснения требований законодательства, выражена готовность при необходимости в оказании помощи при реализации права на судебную защиту».

Отмечается, что в минувшем году достаточно большое количество обращений орловцев в указанное ведомство содержало требования имущественного характера. Специалисты помогали гражданам в составлении претензий в адрес так называемых хозяйствующих субъектов, а также объясняли им, как именно следует действовать в каждой конкретной ситуации. Кстати, любой желающий может и сам ознакомиться с судебной практикой, причем не только орловской.

Для этого достаточно посетить государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (сокращенно — ГИР ЗПП). На нем можно ознакомиться и судебными решениями в сфере защиты прав потребителей, и с нормативно-правовыми актами, регламентирующими соответствующие разделы потребительского рынка, и с результатами проверок. Там же можно найти перечни продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Всего в минувшем году орловским Роспотребнадзором в ГИР ЗПП было размещено 319 материалов и документов, в том числе 138 новостей.

«Также напоминаем, что в Управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, телефон: (4862) 41-52-52, — говорят в ведомстве. — Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках».

ИА «Орелград»