Губернатор Орловской области принес извинения нашим защитникам

Военных не пустили в кафе в Орле. Это уже второй случай в одном заведении.

Военнослужащий, участвующий в СВО, записал видео и рассказал об инциденте. Ролик разлетелся в соцсетях. По словам мужчины, 11 февраля 2023 года подразделение меняло дислокацию. Остановились за городом Орел у кафе «Привал».

«Сказали, что военных нельзя пускать. Происходят такие действия, мы воюем за Россию. А есть какие-то люди, которые не пускают военных кушать. Нам мотивировали тем, что мы грязные», — сообщил мужчина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал 17 февраля в соцсетях, что с военным уже связались. Это орловец. Он рассказал об инциденте.

«От себя лично принёс и ещё раз приношу извинения нашим защитникам за случившееся. Дальше в этом деле будут разбираться компетентные органы», — пообещал Андрей Клычков.

Издание «ОрелТаймс» связалось с директором кафе «На Привале» Олегом Амелиным. Он заверил, что впервые слышит об этом.

«Но я уверен, что это неправда. Это очередной фейк в сети против нашего заведения», — цитирует издание директора «На Привале».

Напомним, в апреле 2022 года в этом же кафе отказывались обслуживать военных. Амелин аналогично говорил, что «все ложь». При этом депутат Госдумы Ольга Пилипенко сообщала, что информация о кафе «На привале» подтвердилась.

ИА «Орелград»