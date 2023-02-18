В Орле с продажи сняли три центнера небезопасной птицы

Специалисты рассказали о надзоре за безопасностью мяса и мясной продукции.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные об итогах надзора за безопасностью мяса и мясной продукции, а также мяса птицы, которые производятся и реализуются на территории региона. Данные приведены за весь 2022 год. Сообщается, что за указанный период времени всего было исследовано 207 проб мяса и мясной продукции, а также 749 проб мяса птицы. В общей сложности в рамках контрольных мероприятий было проинспектировано 2,98 тонны продукции.

Образцы продуктов питания были исследованы в лабораторных условиях на соответствие обязательным требованиям по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Кроме того, на содержание антибиотиков исследовано 102 пробы пищевых продуктов, по результатам исследований все пробы соответствовали обязательным требованиям. Без нарушений не обошлось, и один из таких случаев в ведомстве привели в качестве яркой иллюстрации.

«По факту выявления мяса птицы, не соответствующего требованиям по микробиологическим показателям (обнаружена сальмонелла), были проведены внеплановые выездные проверки в отношении ООО «Продмит», — следует из информации Управления Роспотребнадзора. — По результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства о техническом регулировании в части нарушения требований к содержанию помещений, технологическому и производственному оборудованию, соблюдению дезинфекционного режима. В трех пробах птицеводческий продукции пот результатам лабораторных исследований обнаружены патогенные микроорганизмы (сальмонеллы)».

Закончилась проверка тем, что с реализации было снято 312 килограммов птицеводческой продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, компании было выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан с учетом отзыва несоответствующей продукции у приобретателей. Это было сделано для того, чтобы небезопасные продукты до потребителя не дошли.

ИА «Орелград»