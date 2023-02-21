В Орле на скандальный 9 маршрут выпустят автобусы ТТП

С прежним перевозчиком отношения разорвали. Нового – пока не определили, сообщили в администрации Орла.

В мэрии сообщили, что контракт с ИП Кривовой, обслуживающей маршрут №9 расторгли в одностороннем порядке. Причины – нарушение условий работы. Предприниматель выпускал на линии меньшее количество автобусов, чем необходимо. Также автобусы снимались с маршрутов в 16-18 часов и срывали вечерний график.

«Мы неоднократно направляли в адрес ИП Кривовой М.Н. претензии, но нарушения так и не были устранены, — цитирует замначальника управления ЖКХ и транспорта администрации Орла Алексея Шалиманова пресс-служба. — Стоит отметить, что первое решение по этому перевозчику принималось в ноябре прошлого года, но, поскольку наши замечания были услышаны и исправлены, мы отозвали расторжение. В этот раз поблажек не будет», — подчеркнул чиновник.

С 1 марта маршрут №9 начнут обслуживать автобусы МУП ТТП. Это временная мера, пока не будет проведен новый конкурс на обслуживание маршрута.

Примечательно, что предприниматель Кривова вместе с супругом опубликовали видеообращение о взяточничестве со стороны заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова. Чиновник ответил, что это ложные заявления и сообщил о намерении обратиться в компетентные органы за защитой чести и достоинства. В ситуации разбираются депутаты, орловский СКР.

ИА «Орелград»