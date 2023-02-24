В Хотынце отремонтируют дорогу за 101 млн рублей

24.2.2023 | 12:28 Новости, Строительство

Подрядчика ищут на участок трассы на «Орёл — Витебск» в границах поселка.

Проводится открытый конкурс по поиску подрядчика для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и выполнения работ по капремонту автомобильной дороги регионального значения. Всего 3,5 километра трассы от Болхова до «Орёл — Витебск» в границах поселка Хотынец (км 59+094 — км 62+002; км 62+046 — км 62+653) .

Начальная цена контракта —  101 084 807 рублей. Размер аванса – 30%.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта, указано на сайте «Госзакупки«.

Число полос остается прежним – две. Расчетная скорость – 100 километров в час, интенсивность движения – 309 автомобилей в сутки.

Срок исполнения контракта – 5 октября 2023 года.

ИА «Орелград»

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