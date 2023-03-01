В Орле обсуждают концепцию сквера Героев – защитников Донбасса

Глава Орла Юрий Парахин обратился к жителям с просьбой озвучить свои идеи и предложения.

Комментарии градоначальник попросил оставлять под публикациями в соцсетях. Юрий Парахин также опубликовал эскизы вероятного обустройства нового сквера по улице Комсомольской.

Мэр Орла поделился последними новостями, касающимися проекта благоустройства сквера Героев – защитников Донбасса. Он рассказал, что уже обсудил концепцию с проектировщиками. Есть несколько идей.

«Сейчас выбранная территория на улице Комсомольской представляет собой неухоженный участок. Нам предстоит разграничить и замостить дорожки плиткой, высадить новые деревья, установить освещение и скамейки с урнами», — сообщил мэр в соцсетях.

Он добавил, что в этом году необходимо сформировать пространство нового сквера и со временем его развивать. Также Юрий Парахин предложил рядовым орловцам поделиться своими идеями и видением облика сквера в комментариях.

Отметим, на проектирование сквера из бюджета Орла выделено 600 рублей. Финансирование согласовано на сессии горсовета Орла 22 февраля.

ИА «Орелград»