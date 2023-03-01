В Орле простились с бойцом Михаилом Смирновым

О жизни и судьбе награжденного медалью «За отвагу» мужчины рассказала мама погибшего.

Она обратилась в орловское отделения «Союза солдатских матерей», чтобы поведать историю сына.

С Михаилом Смирновым родные и друзья простились на Кладбище Иоанна Богослова 6 декабря. Погиб мужчина 24 октября под Артемовском. Контракт с ЧВК «Вагнер» подписал в сентябре 2022 года. Воевал за свободу ЛНР. Отмечен главой республики за проявленный героизм. Также награжден Черным крестом.

Михаил учился в школе №30 города Орла. Потом получил среднее профессиональное образование. Служил в спецназе.

У Михаила Смирнова остались жена и двое детей.

ИА «Орелград»