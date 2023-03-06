В прокуратуре уточнили, за что осужден экс-директор АИЖК Орловской области

Сергей Кочергин должен отправиться в колонию общего режима на шесть с половиной лет.

Приговор Советского суда города Орла был озвучен 6 марта. В пресс-службе отметили срок и размер ущерба, который должен возместить осужденный – 136 029 930 рублей 37 копеек. Также указано, что по двум эпизодам Сергей Кочергин оправдан.

В прокуратуре Орловской области перечислили преступления, которые были доказаны. С августа 2015 по май 2016 года Сергей Кочергин купил АИЖК по завышенной цене принадлежащие лично ему доли в уставных капиталах юрлиц. Ущерб оценен в 25 млн рублей. Также он пытался организовать покупку неликвидного имущества, принадлежащего аффилированной фирме, однако не успел довести сделку до конца из-за прекращения полномочий. С июля 2015 по август 2016 года похитил через подконтрольное ему ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра на бульваре Победы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, Сергей Кочергин был задержан в октябре 2016 года. В общей сложности он провел под стражей 13 месяцев и 14 суток. Рассмотрение уголовного дела в суде началось в январе 2021 года.

ИА «Орелград»