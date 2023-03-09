«Сызранская пимпочка» не вписалась в рамки закона в Орле

Сомнительный сорт семян был обнаружен в орловском интернет-магазине.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области сообщило о выявлении за последнее время сразу восьми интернет-магазинов, предлагающих к продаже «сомнительные» сорта семян. Эти ресурсы были обнаружены в ходе плановых наблюдений за соблюдением торговыми сетями в интернете обязательных требований в сфере семеноводства при реализации пакетированных семян сельскохозяйственных растений. Проще говоря, речь идет о семенах, прежде всего, овощных культур, которые продавцы активно предлагают дачникам. Проверки и наблюдения показывают, что нередко дачникам предлагают приобрести «кота в мешке».

Так, в ходе мониторинга Сети внимание сотрудников ТУ Россельхознадзора привлек интернет-магазин индивидуального предпринимателя из Орловской области. Специалисты внимательно изучили размещенный на сайте каталог семян. Всего в него включено 908 сортов, предлагаемых к продаже. Однако в ведомстве подсчитали, что из них 234 сорта не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Среди сомнительных оказались сорта огурцов «Соленые уши» и «Бочковой засолочный», томатов — «Гарагмель», «Золотая клуша» и «Сызранская пимпочка», моркови — «Зайка моя» и «Восточная красавица» и многие другие.

«Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что он генетически не модифицирован и приспособлен к климатическим условиям, — объясняют в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Отсутствие сорта в Госреестре также означает, что на данные семена отсутствуют документы на сортовые и посевные качества. При покупке такого товара можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него».

Орловскому предпринимателю уже объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Всего в текущем году Управлением Россельхознадзора хозяйствующим субъектам объявлено 244 предостережения в области семеноводства, в том числе за интернет-предложения о продаже семян, сорта которых не включены в Госреестр.

ИА «Орелград»