Определен подрядчик для ремонта Должанской ЦРБ

16.3.2023 | 12:11 Новости, Строительство

Победителем открытого конкурса стала компания из Курска.

Фото Орловского областного Совета

Комиссия оценила четыре заявки на участие в отборе. Победителем признано ООО ИСК «Добрый Дом», хотя предложение не было самым низким. Видимо компания опередила коллег по другим показателям. Итоговая цена контракта – 43 млн рублей. Аванс – 30%. Окончание работ – 20 ноября 2023 года, указано в проекте контракта на «Госзакупках».

Работы разделены на несколько этапов. Капремонт включает замену окон, дверей, витражей, новую отделку для помещений, замену кровли, устройство вентилируемого фасада, замену коммунальных сетей, организацию видеонаблюдения.

Отметим, что в Орловской области в текущем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано строительство детской поликлиники в Ливнах, а также капремонт 11 объектов здравоохранения.

ИА «Орелград»

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