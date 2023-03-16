Орловскую фирму наказали за собак без привязи

Под административные санкции попало птицеводческое предприятие.

В Орловской области птицеводческое предприятие по результатам проведенной в отношении него плановой проверки было привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Подробности сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Речь идет о неназванном предприятии, которое работает в Орловском муниципальном округе. В ходе проверки были выявлены нарушения ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках).

Ведомство приводит длинный список основных нарушений. Интересно, что в список попало и то, что на территории предприятия две сторожевые собаки на момент проверки содержались без привязи. Что касается непосредственно птицы, то въездной дезбарьер на момент проверки не подогревался, дно и дезраствор были покрыты коркой льда. На выезде с территории предприятия к пометохранилищу отсутствовал дезбарьер. Постоянный персонал, закрепленный за обслуживанием птиц, не прошел медицинское обследование и зоотехническую и ветеринарную подготовку.

«Отсутствовали документы о периодичности заправки дезинфекционных ковриков, оборудованных на входах в птичники, дезинфицирующим раствором и контроле его качества 1 раз в сутки, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора. — Партия суточных утят размещена в цехе вместе с взрослой птицей. Перед размещением данной партии не проведены в установленном порядке: полная дезинфекция помещения с уборкой и очисткой (включая удаление подстилки) или минимальный межцикловый профилактический перерыв».

Также проверяющие обратили внимание на то, что «пометохранилище переполнено, стоки из него вытекали на дорогу; отсутствовали сточные лотки с направлением стоков в приемный резервуар». Проверяющие выяснили и то, что уполномоченное лицо предприятия не погасило ветеринарные сопроводительные документы в течение 24 часов после приема подконтрольного товара, как того требуют правила. Кроме того, планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2023 год не предусмотрены плановые аллергические исследования на туберкулез.

ИА «Орелград»