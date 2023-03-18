Депздрав объяснил появление гематом у пожилого пациента ООКБ

18.3.2023 | 12:58 Важное, Новости, Происшествия

Ранее родственница орловца сообщила журналистам, что дедушку якобы избили.

По факту публикации в СМИ снимков пожилого пациента и рассказа о ненадлежащем с ним обращении проверку начали прокуратура Орловской области и региональный СКР. Свою версию событий опубликовал Департамент здравоохранения Орловской области.

По предварительным данным, дедушка упал еще дома. Наличие гематом было отмечено в анамнезе осмотра пациента при его поступлении в лечебное учреждение.

«Для лечения состояния пациенту провели тромболитическую терапию. Особенность ее в том, что она способствует быстрому растворению образовавшихся тромбов, но часто приводит к повышенной кровоточивости тканей от даже небольшого нажима. Дополнительно пациенту провели КТ головного мозга, которое не выявило костно-травматических повреждений», — сообщили в Депздраве.

По словам лечащего врача, он подробно объяснял особенности действия препарата родственникам пациента.

Скандальная публикация появилась в СМИ 17 марта. Родственница якобы потерпевшего сообщила, что дедушка вернулся из реанимации в обычную палату в синяках. Она предположила, что травмы нанесены персоналом Орловской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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