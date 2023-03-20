Гать может получить мост, который не будет затапливать

20.3.2023 | 12:06 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области поручил проработать вопрос.

Фото
УГИБДД УМВД России по Орловской области

Тема была затронута на заседании правительства Орловской области 20 марта.

«Губернатор также поручил проработать вопрос строительство не низководного моста в районе деревни Гать», — сообщает канал «Вести-Орел».

Напомним, мост у Гати уходит под воду почти каждый год. У жителей есть объезд по дороге с твердым покрытием через «Орел — Тамбов», но путь до работы и учебы увеличивается в разы.

Отметим, в аналогичной ситуации  жители Орловского муниципального округа, которые вынуждены пользоваться переправой у населенного пункта Тайное. В начале марта заключен контракт на строительство большого моста за 308 млн рублей. Работы должны завершить в конце 2024 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования