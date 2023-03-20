Гать может получить мост, который не будет затапливать

Губернатор Орловской области поручил проработать вопрос.

Тема была затронута на заседании правительства Орловской области 20 марта.

«Губернатор также поручил проработать вопрос строительство не низководного моста в районе деревни Гать», — сообщает канал «Вести-Орел».

Напомним, мост у Гати уходит под воду почти каждый год. У жителей есть объезд по дороге с твердым покрытием через «Орел — Тамбов», но путь до работы и учебы увеличивается в разы.

Отметим, в аналогичной ситуации жители Орловского муниципального округа, которые вынуждены пользоваться переправой у населенного пункта Тайное. В начале марта заключен контракт на строительство большого моста за 308 млн рублей. Работы должны завершить в конце 2024 года.

ИА «Орелград»