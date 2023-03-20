Суд оставил в силе решение о выселении орловского центра гемодиализа

20.3.2023 | 11:58 Важное, Закон и порядок, Новости

Первый кассационный суд отказал ООО «Фрезениус Нефрокеа» в удовлетворении жалобы.

Материалы были рассмотрены 15 марта, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

«Состоявшиеся по делу судебные постановления оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения».

Гемодиализному центру придется покинуть дом №1 по улице Красноармейской в Орле и привести все коммуникации в прежний вид. Поводом для выселения стало использование общего имущества без решения собственников помещений многоквартирного дома. Кроме того, работы по переустройству инженерных сетей были проведены с нарушениями, оценил эксперт.

Напомним, на защиту диализного центра встали пациенты, получающие там помощь. По их словам, качество процедур на очень высоком уровне, что значительно улучшило их  состояние. Пациенты просили вмешаться в ситуацию Президента, главу СКР, спикера Госдумы. Сенатор от Орловской области Владимир Круглый подал жалобу в Верховный суд. Департамент здравоохранения ранее сообщал, что будет помогать в распределении пациентов, помощь будет оказана всем.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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