«Газ Ресурс» перебрался в Мценск

Активно работавшая в Орле компания расширяет географию.

ООО «Газ Ресурс» стало победителем электронного аукциона на капитальный ремонт улицы Лескова в Мценске. По окончании срока подачи заявок подана только одна, указано на сайте «Госзакпуки». Цена контракта — 31 732 854 рубля. Срок исполнения — 1 сентября 2023 года.

В минувшем году к подрядчику в Орле было много претензий как по качеству, так и из-за несоблюдения сроков ремонта. ООО «Газ Ресурс» почти одновременно работало на улицах Максима Горького и Ломоносова, Комсомольской площади и Карачевском шоссе. В сентябре 2022 года губернатор Андрей Клычков рекомендовал мэру Орла Юрию Парахину обратиться в правоохранительные органы по поводу срывов в работе ООО «ГазРесурс».Компания допустила просрочки от 25 до 189 дней. Также в зиму ушли незавершенными два объекта на 77 млн бюджетных рублей: участок Орел – Ефремов – 3 км; Льгов – Жудерский – Святой Источник – 5,4 км.

ИА «Орелград»