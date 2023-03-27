«МонолитСтрой» получил контракт на 70,5 млн рублей

Сорвавший ремонт в Орле подрядчик, должен привести в порядок дорогу в ОМО.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одной соответствующей требованиям, указано на сайте «Госзакупки». Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Орел-Знаменское» — п. Докукинский — Спицино Орловского муниципального округа обойдется в 70 520 273 рубля 22 копейки. Срок исполнения контракта — 158 календарных дней.

Напомним, ООО «МонолитСтрой» должно был в минувшем году завершить работы на улице Пионерской в Орле. Сроки сдачи несколько раз переносились. Недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что ждет готовности уже к лету. Компания регулярно получает многомиллионные контракты. На 26 марта их общая сумма уже превысила 630 млн рублей.

ИА «Орелград»