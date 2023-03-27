«МонолитСтрой» получил контракт на 70,5 млн рублей

27.3.2023 | 7:04 Новости, Строительство

Сорвавший ремонт в Орле подрядчик, должен привести в порядок дорогу в ОМО.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одной соответствующей требованиям, указано на сайте «Госзакупки». Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Орел-Знаменское» — п. Докукинский — Спицино Орловского муниципального округа обойдется в 70 520 273 рубля 22 копейки.  Срок исполнения контракта — 158  календарных дней.

Напомним, ООО «МонолитСтрой» должно был в минувшем году завершить работы на улице Пионерской в Орле. Сроки сдачи несколько раз переносились. Недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что ждет готовности уже к лету. Компания регулярно получает многомиллионные контракты. На 26 марта их общая сумма уже превысила 630 млн рублей.

ИА «Орелград»

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