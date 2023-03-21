Подрядчик, сорвавший ремонт в Орле, получил контакты на полмиллиарда

21.3.2023 | 10:54 Новости, Строительство

«МонолитСтрой» стал победителем очередного открытого конкурса на ремонт дороги.

За 101 082 000 рублей подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить документацию, провести капремонт автодороги регионального значения Болхов — «Орёл — Витебск» в границах пгт. Хотынец.  Аванс – 30%. Срок исполнения контракта – 5 октября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки». (Подписание контракта временно приостановлено из-за жалобы в УФАС).

«МонолитСтрой» должен был в минувшем году завершить работы на улице Пионерской в Орле. Сроки сдачи несколько раз переносились. Недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что ждет готовности уже к лету.

Ранее ООО «МонолитСтрой» получило контракт на пешеходные дорожки и освещение в Хотынеце — 60 500 000 рублей. Эта же компания проведет капремонт части улицы Комсомольской в Орле — 336 231 902 рубля.  «Монолитстрой» будет ремонтировать дороги в Знаменке — 33 149 577 рублей, в Образцово — 29 000 000 рублей. Общая сумма контрактов превышает 559 млн рублей. Возможно, какая-то закупка прошла мимо СМИ. Контракты предусматривают существенные авансы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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