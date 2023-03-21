Подрядчик, сорвавший ремонт в Орле, получил контакты на полмиллиарда

«МонолитСтрой» стал победителем очередного открытого конкурса на ремонт дороги.

За 101 082 000 рублей подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить документацию, провести капремонт автодороги регионального значения Болхов — «Орёл — Витебск» в границах пгт. Хотынец. Аванс – 30%. Срок исполнения контракта – 5 октября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки». (Подписание контракта временно приостановлено из-за жалобы в УФАС).

«МонолитСтрой» должен был в минувшем году завершить работы на улице Пионерской в Орле. Сроки сдачи несколько раз переносились. Недавно мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что ждет готовности уже к лету.

Ранее ООО «МонолитСтрой» получило контракт на пешеходные дорожки и освещение в Хотынеце — 60 500 000 рублей. Эта же компания проведет капремонт части улицы Комсомольской в Орле — 336 231 902 рубля. «Монолитстрой» будет ремонтировать дороги в Знаменке — 33 149 577 рублей, в Образцово — 29 000 000 рублей. Общая сумма контрактов превышает 559 млн рублей. Возможно, какая-то закупка прошла мимо СМИ. Контракты предусматривают существенные авансы.

ИА «Орелград»