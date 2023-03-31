Допустивший ДТП с тремя пострадавшими водитель стал фигурантом уголовного дела

Авария произошла 30 марта на стыке Мценского района и Орловского МО.

Следователями следственного отдела ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя, допустившего ДТП, в котором пострадали трое человек, сообщает пресс-служба полиции. 45-летний мужчина управлял SHACMAN. примерно в 14:05 на 341 километре М-2 «Крым» он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста». Травмы получили все находившиеся в легковом автомобиле. Госпитализированы 54-летний водитель, 33-летний пассажир и 53-летняя пассажирка.

Напомним, 24 марта в столкновении грузовика с внедорожником на М-2 «Крым» в Мценском районе погибли трое, подросток получил тяжелые травмы. Позже СМИ выяснили личности находившихся в «Паджеро» людей. В ДТП на орловской трассе погиб совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и члены его семьи.

ИА «Орелград»