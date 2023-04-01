СКР возбудил дело из-за плохой дороги в деревне под Орлом

1.4.2023 | 10:58 Новости, Происшествия

Следователи увидели в действиях чиновников признаки халатности.

Фото СУ СК России по Орловской области

Доследственная проверка из-за ненадлежащего состояния дороги в деревне Усть-Рыбница Орловского муниципального округа началась после жалобы одной из жительниц в СМИ. По словам женщины, она несколько раз обращалась к местным властям с просьбой отремонтировать дорогу, но кроме частичной отсыпки щебнем ничего не добилась. Женщина воспитывает ребенка-инвалида, на постоянной основе использующего систему искусственной вентиляции легких. К нему регулярно должны приезжать медики, также нужна возможность выезжать в лечебные учреждения. Однако дорога в непогоду почти непроходимая. Это создает угрозу жизни ребенка.

Доводы орловчанки оценила прокуратура Орловской области. Материалы проверки были переданы в региональное управление СКР. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

ИА «Орелград»

 

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