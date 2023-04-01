Водителям орловских скорых пообещали повысить зарплату задним числом

1.4.2023 | 9:26 Новости, Общество

Губернатор сообщил, что найдены источники.

Кадр из сюжета «Орловского информбюро»

В ходе прямого эфира в соцсетях 31 марта глава Орловской области Андрей Клычков решил внести ясность в вопрос повышения зарплаты водителям скорой помощи.

«Источники найдены, это экономия. Это не средства у кого-то забрать. Дал Департаменту здравоохранения поручение, чтобы это повышение было с января. Думаю, доведем до логического завершения. Совершенно обоснованные были обращения, — отметил глава региона. —  По итогам этого повышения будем смотреть дальше, что нужно сделать».

Напомним, на днях водители скорых записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они оценили свою зарплату как «нищенскую». Особенно ее размер стал бросаться в глаза, когда коллеги-медики начали получать президентские надбавки. Водители – это часть бригады, если касается рабочих моментов, но вне ее, когда начисляется плата за труд. До обращения Депздрав обещал прибавить 720 рублей. Водители посчитали это оскорбительным.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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