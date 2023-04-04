Названы основные нарушения в сфере закупок в Орле

Многие нарушения допускаются еще на стадии планирования.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетной палатой города Орла завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальными учреждениями и предприятиями». Оно затронуло несколько образовательных учреждений и несколько МУПов. По итогам аудиторы составили перечень основных нарушений, которые допускают муниципальные заказчики. Выяснилось, что 41 процент выявленных нарушений были допущены еще на стадии планирования закупок. Таких нарушений КСП вскрыла 86.

Кроме того, было выявлено 111 нарушений при исполнении муниципальных контрактов (54 процента) и 10 нарушений при заключении муниципальных контрактов (5 процентов). В частности, претензии возникли к процедуре определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Проверка показала, что из-за неправильного определения НМЦК заказчики, порой, за бюджетный счет приобретают у поставщиков товары, работы и услуги по завышенным ценам.

В числе других типичных недостатков аудиторы также выделяют заключение контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур, внесение изменений в контракты с нарушением требований, установленных законодательством, нарушения исполнения условий контрактов, в том числе сроков исполнения и своевременность расчетов, отсутствие контроля за исполнением контрактов.

Также муниципальные заказчики зачастую не применяют меры ответственности по контрактам — взыскание неустойки, пени и штрафов с недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. К тому же они не размещают или несвоевременно размещают в единой государственной системе информацию и документы, размещение которых предусмотрено законодательством о контрактной системе.

Отметим, что по итогам проведенного аудита Контрольно-счетная палата города Орла направляла в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области информацию о выявленных признаках нарушения законодательства о контрактной системе. В результате за 2022 год по обращениям аудиторов Орловским УФАС было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого на одно должностное лицо был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. По отдельным фактам нарушений информация в указанный орган не направлялась в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, который составляет 1 год.

«Выявленные нарушения и недостатки по результатам аудита в сфере закупок охватывают почти все этапы закупочного цикла, начиная с организации закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов, и говорят о том, что заказчики не принимают всех необходимых мер по обеспечению и защите интересов муниципального образования «Город Орел», — считают в КСП.

ИА «Орелград»