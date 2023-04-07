В Орле на два автомобиля рухнула трухлявая ветка

7.4.2023 | 20:24 Новости, Происшествия

Инцидент произошел утром на улице Полесской.

Как сообщают в городской администрации, дерево задел проезжавший мимо мусоровоз. Ветка не выдержала и упала прямо на крыши двух автомобилей. Визуально крепкий и здоровый сук на поверку оказался трухлявым, потому и отломился.

В мэрии отметили, что произошедшее только подтверждает необходимость и важность своевременной опиловки деревьев в городе.

«Мы продолжаем сносить аварийные, сухие и больные деревья, а также деревья, которые растут с нарушением СНиП, чтобы не допустить подобных ситуаций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спиленные деревья традиционно заменят молодыми саженцами. В этом году в рамках муниципального контракта  будет высажено 450 деревьев. Также сотни новых саженцев появятся в Орле по проектам благоустройства общественных пространств и ремонта дорог.

ИА «Орелград»

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