В Орловской области цены снова подросли

Статистики обнародовали оперативные данные об уровне инфляции в регионе.

В марте 2023 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,4 процента, а с начала года увеличились на 1,4 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. При этом товары непродовольственной группы подорожали с начала года всего на 0,4 процента. Лидером инфляции являются продукты питания, средний ценник на которые в этом году вырос уже на 2,1 процента. Кроме того, на 2 процента подорожали платные услуги различных категорий, предоставляемые населению.

Среди продуктов питания отмечено подорожание питьевого молока, мороженой рыбы, яблок, куриных яиц, сахара-песка. Заметно подорожал репчатый лук – если в январе средняя цена на него в регионе составляла 36,81 рубля за один килограмм, то в марте приобрести его можно было уже по 55,89 рубля за килограмм. Также немного подросли в цене пшеничная мука и хлеб. Что касается топливного рынка, то в марте 2023 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с февралем 2023 года в среднем не изменились, а по сравнению с мартом 2022 года снизились на 0,2 процента.

Ранее региональный департамент сельского хозяйства, по итогам работы предприятий пищевой промышленности сообщил о том, что в Орловской области за январь-февраль 2023 года отмечен рост объемов производства к аналогичному периоду 2022 года. Речь идет о следующей продукции: масла растительные – 117,9 процента, мясо и субпродукты домашней птицы – 104,8 процента, продукты из мяса и мяса птицы – 140,5 процента, изделия колбасные – 107,3 процента, сыры – 101,9 процента, мука – 113,9 процента, крупа гречневая -104 процента, рыба переработанная и консервированная – 125 процентов.

ИА «Орелград»