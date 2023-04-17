В Орле горел склад на Залегощенском шоссе

Кровля покрылась копотью на площади 300 квадратных метров.

Пожар произошёл накануне. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, тревожный сигнал поступил в 8 часов 13 минут.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако кровля здания покрылась копотью на площади 300 квадратных метров. Кроме того, одна из стен выгорела на площади 30 квадратных метров.

С последствиями ЧП боролись сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей и Специализированной части.

Точная причина возгорания устанавливается.

Всего на выходных сотрудники орловского УМЧС выезжали на экстренные вызовы 192 раза, из них 143 выезда пришлось на ликвидацию возгораний (в основном, горели трава и мусор).

ИА «Орёлград»