В Орле горел склад на Залегощенском шоссе

Кровля покрылась копотью на площади 300 квадратных метров.
Пожар произошёл накануне. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, тревожный сигнал поступил в 8 часов 13 минут.
Обошлось без погибших и пострадавших. Однако кровля здания покрылась копотью на площади 300 квадратных метров. Кроме того, одна из стен выгорела на площади 30 квадратных метров.
С последствиями ЧП боролись сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей и Специализированной части.
Точная причина возгорания устанавливается.
Всего на выходных сотрудники орловского УМЧС выезжали на экстренные вызовы 192 раза, из них 143 выезда пришлось на ликвидацию возгораний (в основном, горели трава и мусор).
ИА «Орёлград»