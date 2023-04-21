Двух участников «пасхальной драки» под Орлом взяли под стражу

21.4.2023 | 13:07 Закон и порядок, Общество, Происшествия

Об этом ходатайствовала полиция.

Фото: t.me/orel57express

Соответствующее решение принял Орловский районный суд Орловской области. Очевидно, подозреваемые останутся под стражей до судебного процесса. Ходатайства подал Следственный отдел ОМВД «Орловский».

Ранее сообщалось, что уголовные дела возбуждены в отношении 31-летнего гражданина (по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 27-летнего гражданина (по статье «хулиганство»). Как уточняет пресс-служба суда, речь идёт о «причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и о «хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору».

Массовая драка произошла в посёлке Нижняя Лужна в день православной Пасхи и вызвала значительный резонанс не только в соцсетях и СМИ. В частности, на месте побывал официальный представитель «Федерального агентства по делам национальностей России» — органа исполнительной власти, в чьи обязанности входит разрешение межнациональных конфликтов.

ИА «Орёлград»

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