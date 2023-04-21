Двух участников «пасхальной драки» под Орлом взяли под стражу

Об этом ходатайствовала полиция.

Соответствующее решение принял Орловский районный суд Орловской области. Очевидно, подозреваемые останутся под стражей до судебного процесса. Ходатайства подал Следственный отдел ОМВД «Орловский».

Ранее сообщалось, что уголовные дела возбуждены в отношении 31-летнего гражданина (по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 27-летнего гражданина (по статье «хулиганство»). Как уточняет пресс-служба суда, речь идёт о «причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и о «хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору».

Массовая драка произошла в посёлке Нижняя Лужна в день православной Пасхи и вызвала значительный резонанс не только в соцсетях и СМИ. В частности, на месте побывал официальный представитель «Федерального агентства по делам национальностей России» — органа исполнительной власти, в чьи обязанности входит разрешение межнациональных конфликтов.

ИА «Орёлград»