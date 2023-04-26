Орловские соцработники посетили Нижнюю Лужну

Недавно в посёлке произошла массовая драка.

Как сообщается в официальных соцсетях администрации Орловского муниципального округа, выезды проводились в рамках «работы с лицами цыганской национальности», а также для защиты прав несовершеннолетних. В частности, проверяли граждан, постоянно проживающих в доме по улице Луговой, 40, «в соответствии с регистрацией».

Также сообщается, что в рамках профилактических бесед законным представителям несовершеннолетних разъяснили их права и обязанности, в том числе меры социальной поддержки и социального сопровождения.

Массовая драка произошла в посёлке в день православной Пасхи, 16 апреля. После этого двое местных жителей были сначала задержаны, а потом взяты под стражу. Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве.

ИА «Орёлград»