«Хатман Групп» отказалось строить ФОК в Орле

26.4.2023 | 7:35 Новости, Строительство

Контракт заключен с подрядчиком, который будет возводить школу в деревне Жилина.

На фото проект комплекса «Победа» на стадионе Ленина

Протокол признания участника ООО «Хатман Групп»  уклонившимся от заключения контракта был размещен на сайте  «Госзакупки» 7 апреля. Спустя две недели появился подписанный документ с ООО «АС Монтаж». Цена — 227 238 117 рублей 50 копеек. Аванс – 30%.

Новому подрядчику предстоит разработать проектную документацию, обеспечить ей прохождение госэкспертизы и выполнить непосредственно строительно-монтажные работы. Физкультурно-оздоровительный комплекс должен появиться на улице Матвеева в Орле. Авансовый платеж осуществляется в срок до 1 июля 2023 года включительно, окончание работ – 14 ноября 2024 года, указано в опубликованном контракте.

Ранее ООО «АС Монтаж» получило вне конкурса контракт на 1,182 млрд рублей на строительство школы в деревне Жилина. Также предусмотрен аванс в размере 30% стоимости.

По данным kartoteka.ru,  ООО «АС Монтаж» зарегистрировано в Химках в 2016 году. Уставный капитал – 3,5 млн рублей. Это малое предприятие с численность сотрудников 25 человек. Генеральный директор – Елена Лукьянчикова. Учредитель – Дмитрий Чуркин. На сайте компании в разделе «объекты»: реконструкция общежития Тульского подразделения Московского УЦПК, Крутицкой набережной, эскалаторной галереи на Воробьевых Горах.

ИА «Орелград»

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