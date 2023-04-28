В Орловской области иномарка загорелась на ходу

ЧП случилось в посёлке Залегощь.
Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, накануне около часа дня «Ауди 80» ехала по местной улице Максима Горького. Внезапно автомобиль загорелся.
Как установили сотрудники МЧС, в машине выгорел моторный отсек. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Обошлось без погибших и пострадавших. Причина пожара устанавливается.
На месте работали сотрудники 20-й Пожарно-спасательной части.
За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 26 раз, из них 17 раз на ликвидацию возгораний. Один из наиболее серьёзных пожаров произошёл в райцентре Знаменское.
ИА «Орёлград»