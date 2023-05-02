Орловчанке пришлось «пересесть» из маршрутки в «Скорую»

Пассажир получила повреждения прямо в салоне автобуса.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, инцидент произошёл у остановки общественного транспорта «Ботаника», рядом с домом по улице Комсомольской, 255.

ПАЗик отъезжал от остановки (двигаясь по направлению в центр города). В этот момент произошло падение пассажира автобуса, 76-летней женщины. При этом пенсионерка получила телесные повреждения.

На место пришлось вызывать врачей и полицию. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в больницу Семашко. Однако после оказания необходимых услуг её не стали госпитализировать, а «отпустили» на амбулаторное лечение.

Всего за выходные в Орловской области зарегистрировано 29 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орёлград»